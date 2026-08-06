Ріко Верховен став гостем студії Джо Рогана. У розмові для ютуб-каналу "PowerfulJRE" вони торкнулись теми минулого поєдинку Олександра Усика.

Думка Рогана про бій Усик – Верховен

Американський журналіст сказав Ріко Верховену, що вважає його бій проти Олександра Усика однією з "найбожевільніших речей", які він бачив у житті.

Щоправда, неофіційна суддівська картка від американського журналіста може дещо здивувати.

Його називають, коли обговорюють найвеличнішого боксера у надважкій вазі в історії. І ти виграв 10 чортових раундів, чувак. Ти виграв 10 раундів. Мені байдуже, що говорять ці судді. Ці судді намагаються сказати, що був близький бій. Це злочин,

– сказав Роган.

Зазначимо, що бій завершився у 11-му раунді перемогою Олександра технічним нокаутом. Рефері у ринг-сайді встигли оцінити 10 раундів, і рахунок був дуже слизьким для Усика. Двоє суддів побачили нічию 95-95. Ще один віддав перевагу Ріко – 96-94.

Що далі для Усика

Ріко Верховен визначається у пресі як один з можливих опонентів, тобто – претендент на реванш. У цьому зацікавлений Туркі Аль-Шейх, який за чутками, залишився незадоволеним достроковою перемогою українця.

Також у пресі часто називають ім’я Деонтея Вайлдера. Він є останнім з "великої трійки" Ф’юрі, Джошуа, Вайлдер, з яким Олександр не виходив у ринг.