Поки Росія атакує Київ відомий боєць із США гуляє Москвою
- Джон Джонс, зірка UFC, відвідав Москву для участі в турнірі з кулачних боїв разом з президентом Міжнародної боксерської асоціації Умаром Кремльовим.
- Джонс також став тренером другого сезону російського реаліті-шоу ALF Reality, незважаючи на критику його співпраці з російськими структурами.
Зірка UFC Джон Джонс вкотре опинився в центрі скандалу. Попри війну Росії проти України, ексчемпіон світу продовжує публічно співпрацювати з росіянами.
Цього разу американський боєць прибув до Москви, де взяв участь у турнірі з кулачних боїв разом із президентом Міжнародної боксерської асоціації Умаром Кремльовим. Перед цим Джонс став тренером другого сезону російського реаліті-шоу ALF Reality, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Черговий зашквар Джонса
Після участі в зйомках реаліті-шоу ALF Reality, яке знімається в Росії за підтримки місцевих спортивних структур, Джонс прилетів до Москви, де з’явився на турнірі з кулачних боїв.
На рингу він з’явився разом із президентом Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умаром Кремльовим, відомим своїми тісними зв’язками з російською владою та публічними антизахідними заявами.
У своїх соцмережах Джон Джонс розмістив серію фото з поїздки, зокрема з підписом "Here are my photos from Russia, with love". У відповідь на критику Джон Джонс заявив, що не мав на меті політичного послання.
Нагадаємо, що нещодавно воїни ЗСУ ліквідували на фронті Євгена Катуніна.