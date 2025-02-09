Трагедія сталася внаслідок травми, яку боксер отримав напередодні під час поєдинку в Белфасті, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian. Тоді Джон Коуні програв бій валлійцю Натану Хауеллсу.

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Деталі трагічної події

Ірландець був нокаутований у дев'ятому раунді. Коуні після поєдинку одразу госпіталізували з внутрішньочерепною гематомою.

Йому була проведена операція, після чого лікарі протягом тижня боролися за життя спортсмена. На жаль, врятувати Джона не вдалося, про це розповів промоутер Марк Данлоп:

Містер і місіс Коуні та його наречена Еммалін хотіли б подякувати персоналу Королівської лікарні Вікторії в Белфасті, який невтомно працював над порятунком життя Джона, а також усім, хто надсилав повідомлення з підтримкою та молитвами. Він був улюбленим сином, братом і партнером, і нам усім знадобиться все життя, щоб забути, наскільки він був особливим. Спочивай з миром Джон Коуні.

Зазначимо, що в останньому у своєму житті бою ірландець захищав титул чемпіона світу в другій напівлегкій вазі за версією Celtic. Він здобув його в листопаді 2023 року, перемігши Лієма Гейнора.