Трагедия произошла в результате травмы, которую боксер получил накануне во время поединка в Белфасте, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Тогда Джон Коуни проиграл бой валлийцу Натану Хауэллсу.

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Детали трагического события

Ирландец был нокаутирован в девятом раунде. Коуни после поединка сразу госпитализировали с внутричерепной гематомой.

Ему была проведена операция, после чего врачи в течение недели боролись за жизнь спортсмена. К сожалению, спасти Джона не удалось, об этом рассказал промоутер Марк Данлоп:

Мистер и миссис Коуни и его невеста Эммалин хотели бы поблагодарить персонал Королевской больницы Виктории в Белфасте, который неутомимо работал над спасением жизни Джона, а также всем, кто присылал сообщения с поддержкой и молитвами. Он был любимым сыном, братом и партнером, и нам всем понадобится вся жизнь, чтобы забыть, насколько он был особенным. Покойся с миром Джон Коуни.

Отметим, что в последнем в своей жизни бою ирландец защищал титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии Celtic. Он завоевал его в ноябре 2023 года, победив Лиема Гейнора.