Легенда Челсі порадив команді купити одного з лідерів збірної України

Український голкіпер Анатолій Трубін став одним з антигероїв матчу проти Челсі на Клубному чемпіонаті світу. Попри це один з колишніх гравців "синіх" відзначив його гру у позитивному сенсі.

Джон Обі Мікел висловився про гру Анатолія Трубіна у матчі Бенфіка – Челсі. Він вважає, що "пенсіонери" мали б купити українського голкіпера, пише 24 канал з посиланням на Gistreel.

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Мікел про Трубіна

Легенда Челсі зазначив, що вони говорили про кандидатуру українського голкіпера.

Він провів блискучий турнір. Сьогодні просто один з тих днів, які йому потрібно забути. Я все ще думаю, що Челсі необхідно отримати Трубіна,

– сказав Джон Обі Мікел.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Анатолій Трубін зіграв 51 матч за Бенфіку в усіх турнірах, у яких пропустив 54 м'ячі та 21 раз ворота лишались "сухими".

Нагадаємо, що послугами українського голкіпера вже цікавляться англійські гранди. Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті зацікавлені у підписанні Трубіна.