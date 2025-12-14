Поєдинок за участю Джона Сіни та чинного чемпіона світу Гюнтера відбувся у Вашингтоні на Capital One Arena в рамках Saturday Night’s Main Event №42. Цей бій став останнім для легендарного рестлера, повідомляє 24 Канал з посиланням на ITR Wrestling.

Як Сіна оголосив про завершення кар'єри?

Фінальний бій Сіни завершився його поразкою. Гюнтер змусив капітулювати легенду WWE після задушливого прийому "сліпер".

Після завершення поєдинку Джон Сіна залишив кросівки та напульсники на рингу. Зірковий реслер віддав честь та під бурхливі оплески глядачів залишив зал. Цей жест означає завершення кар'єри.

Відео останнього бою Сіни

Зазначимо, що Джон Сінна завершив кар'єру на рингу, але не у WWE. 48-річний боєць буде амбасадором промоції.

Які досягнення Джона Сіни у WWE?