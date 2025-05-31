Легенда МЮ завершив кар'єру: він останній зі складу, хто вигравав АПЛ з "червоними дияволами"

Манчестер Юнайтед провалився в сезоні-2024/2025. Керівництво клубу незадоволене виступами своєї команди й готове до глобальної перебудови складу.

Одним з тих, кого не буде в команді з наступної кампанії є захисник Джонні Еванс. У нього закінчився контракт і сторони не продовжили угоду.

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Повісив бутси на цвях

Ба більше, 37-річний футболіст вирішив не шукати собі новий клуб. Він оголосив про завершення ігрової кар'єри, повідомляє 24 Канал із посиланням на Фабріціо Романо.

Зазначимо, що північноірландець є вихованцем "червоних дияволів". Він дебютував за манкуніанців у далекому 2006 році.

Еванс грав під керівництвом видатного сера Алекса Фергюсона та був останнім з нинішнього складу Манчестер Юнайтед, хто вигравав з клубом АПЛ і Лігу чемпіонів. У 2015 році він залишив "червоних дияволів", але повернувся у 2023-му.

Загалом на клубному рівні досвідчений захисник провів 541 матч, з яких 241 у складі МЮ. У них він забив 24 голи та віддав 16 результативних передач, здобувши сумарно 14 трофеїв.

До слова. Також Джонні Еванс зіграв 107 поєдинків у складі Північної Ірландії. Це четвертий показник в історії цієї збірної.

Нагадаємо, що в нинішнє трансферне вікно керівництво Манчестер Юнайтед виділило лише чотирьох гравців, які є недоторканими та точно не залишать клуб. Уже відомо, що "червоних дияволів" залишили Віктор Ліндельоф і Крістіан Еріксен.