Олександр Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу у королівській вазі. Український боксер нещодавно здолав Даніеля Дюбуа, який володів титулом IBF.

Ба більше, Олександр Усик залишився непереможеним, здобувши 24 перемогу у 24 боях у професійному ринзі. Рой Джонс-молодший розповів, як можна здолати Короля хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News Online.

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Як Джонс бився б проти Усика?

Рой Джонс-молодший заявив, що у своєму праймі здолав би Олександра Усика в очному протистоянні. Колишній чемпіон світу наголосив, що обов'язково б знайшов варіант, як побити українського боксера.

Американець наголосив, що усі інші боксери здались у бою із Олександром Усиком, чого б не зробив він. Джонс-молодший також вніс українського чемпіона у когорту найвидатніших бійців.

Я знаю, що саме мені потрібно було б зробити, як би я вів бій, але я не буду це розкривати, тому що це завдання його суперників. Не збираюся робити це за них. Я вважаю його великим. Він зміг зачистити дві вагові категорії. І, до речі, його досі ніхто не переміг. Він непереможений,

– сказав Джонс-молодший.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково здолав Даніеля Дюбуа. Український чемпіон не залишив шансів британському боксеру, нокаутувавши його у п'ятому раунді.

До слова. Рой Джонс-молодший є фанатом Володимира Путіна. Ба більше, колишній чемпіон світу зі Сполучених Штатів Америки має російський паспорт.

Раніше повідомляли про те, що Рас Анбер висловився про удар Олександра Усика, яким боксер вирубив Даніеля Дюбуа. Катмен українського чемпіона наголосив, що це був їхній секрет.