Спокуслива кохана Роналду підкорила серця шанувальників звабливими світлинами

Джорджина Родрігес шокувала публіку пікантним образом. Нові світлини аргентинської моделі вмить розлетілися мережею.

Кохана Кріштіану Роналду потішила своїх шанувальників ефектними фото. Дівчина португальського форварда багатьох зачарувала своєю красою, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм моделі.

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Ніжна Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес з'явилась у кадрі у вишуканому та стильному вбранні, позуючи на дивані. Обтислі штани ідеально виокремили прекрасну фігуру коханої Кріштіану Роналду.

Аргентинська модель спокусила чоловічу частину шанувальників своїм образом. Чарівний погляд додав ще більше загадковості та привабливості світлинам дівчини.

Джорджина Родрігес опублікувала нові світлини / Фото з інстаграму моделі

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес разом виховують п'ятьох дітей. Найстарший з них Кріштіану Роналду-молодший, також близнюки Матео та Єва. У 2017 році кохана португальця народила доньку Алану Мартіну.

Майже три роки тому Джорджина також народила другу доньку Беллу Есмеральду. На жаль, друга дитина Роналду і Родрігес не змогла вижити під час пологів.