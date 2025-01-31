Возлюбленная Криштиану Роналду порадовала своих поклонников эффектными фото. Девушка португальского форварда многих очаровала своей красотой, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм модели.

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Нежная Джорджина Родригес

Джорджина Родригес появилась в кадре в изысканном и стильном наряде, позируя на диване. Облегающие брюки идеально выделили прекрасную фигуру любимой Криштиану Роналду.

Аргентинская модель соблазнила мужскую часть поклонников своим образом. Очаровательный взгляд добавил еще больше загадочности и привлекательности фотографиям девушки.

Джорджина Родригес опубликовала новые фотографии / Фото из инстаграма модели

Напомним, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе воспитывают пятерых детей. Старший из них Криштиану Роналду-младший, также близнецы Матео и Ева. В 2017 году возлюбленная португальца родила дочь Алану Мартину.

Почти три года назад Джорджина также родила вторую дочь Беллу Эсмеральду. К сожалению, второй ребенок Роналду и Родригес не смог выжить во время родов.