Наречена Роналду одягла провокативну сукню для звабливої фотосесії

Аргентинська модель Джорджина Родрігес має шалену популярність. За чарівною коханою Кріштіану Роналду стежать мільйони шанувальників по всьому світу.

Дівчина легендарного португальця знову підкорила соціальні мережі. Нещодавно Джорджина у своєму інстаграмі поділилась провокативними світлинами, повідомляє 24 канал.

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Епатажна Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес поділилась фото у сміливому образі. На нових фотографіях кохана Кріштіану Роналду постала перед камерою у білій обтислій сукні. Чорні підбори також чудово доповнили розкішний вигляд дівчини.

Варто відзначити, що Джорджина Родрігес вибрала незвичайне місце для фотосесії. Аргентинська модель попозувала прямо у спортивному залі.

Джорджина Родрігес поділилась новими світлинами / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Джорджина Родрігес має велику армію фанатів. За коханою Кріштіану Роналду та аргентинською моделлю стежить 67 мільйонів фанатів.

Нещодавно Джорджина Родрігес відвідала вечірку в Мадриді від Netflix. Наречена Кріштіану Роналду підкорила місцеву публіку розкішним образом в обтислій сукні.