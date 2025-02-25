Гравця НБА оштрафували за артистичну симуляцію: смішне відео
- Захисника Нью-Йорк Нікс Джоша Гарта оштрафували на дві тисячі доларів за симуляцію під час матчу проти Бостон Селтікс.
- Гарт визнав свою провину в соцмережі, пожартувавши про те, Оскар йому не світить за акторську гру.
У неділю, 23 лютого, відбулися матчі чергового туру регулярного чемпіонату НБА. В одному з них Бостон Селтікс вдома приймав Нью-Йорк Нікс.
Господарі здобули перемогу з рахунком 118:105. Під час цього поєдинку стався кумедний епізод за участі захисника гостей Джоша Гарта.
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Симуляція призвела до штрафу
Під час однієї з атак своєї команди він артистично впав після мінімального дотику від Джру Холідея. Американець вимагав призначення фолу, проте сам урешті-решт отримав покарання, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі "Нікс".
Його оштрафувала НБА на дві тисячі доларів за симуляцію. Сам 29-річний гравець у соцмережі X відреагував на таку санкцію, визнавши свою провину:
Чорт забирай, ніякого Оскара для мене.
Як Джош Гарт намагався заробити фол: дивіться відео
До слова. В поєдинку проти "Селтікс" Гарт провів 40 хвилин на майданчику. Він набрав 20 очок, до яких додав 11 підбирань і 9 результативних передач.
Зазначимо, що після 57 зіграних матчів Бостон Селтікс посідає друге місце у турнірній таблиці Східної конференції, а Нью-Йорк Нікс – третє.