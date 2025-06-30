Колишні суперники Олександра Усика можуть суттєво зіпсувати свою репутацію. Зірок хевівейту запросили на вечір боксу, який організовує посіпака диктатора Путіна Умар Кремльов.

2 липня у Стамбулі відбудеться боксерський турнір Betcity IBA.Pro 7. Його організовує зашкварена Міжнародна боксерська асоціація (IBA), яку очолює друг диктатора Путіна Умар Кремльов, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Ганебна пропозиція для топ-боксерів

Спеціальними гостями на це боксерське шоу запрошені колишні суперники Олександра Усика: Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі та Дерек Чісора. Начебто топ-зірки хевівейту відвідають цей турнір. На ньому буде присутнім і сам Кремльов, який підтримує агресію проти України та в цілому політику Путіна.

Джошуа, Чісора та Ф'юрі стануть гостями російського турніру / фото IBA

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет усунув проросійську IBA від організації боксерського турніру для Олімпійських ігор. Сам Кремльов неодноразово робив скандальні заяви, що викликають обурення притомних людей.

Залишається лише сподіватися, що здоровий глузд переможе і зіркові боксери проігнорують цей ганебний турнір. До речі, Чісора вже прогинався перед росіянами. Наприкінці 2024 року жертва Усика відвідав Москву.