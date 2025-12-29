Джошуа засипало розбитим склом: з'явились нові деталі моторошної аварії

У понеділок, 29 грудня, боксерську спільноту сколихнула жахлива новина. Ентоні Джошуа постраждав у смертельній ДТП у Нігерії.

Жахлива аварія сталась на автомагістралі Лагос-Ібідан у Макуні, штат Огун. Винуватцем ДТП став водій, який кермував позашляховиком Lexus, де перебував Ентоні Джошуа, інформує 24 Канал із посиланням на BBC.

Що відомо про ДТП із Джошуа?

Автівка із британським боксером влетіла у вантажівку Pajero, яка просто стояла на місці. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей.

Згодом стало відомо, що у позашляховику разом із Джошуа також було ще двоє пасажирів, окрім водія. охорона боксера їхала в автомобілі позаду.

Місцева поліція повідомила про загибель людей. Натомість Джошуа отримав лише легкі ушкодження, але був госпіталізований в одну із лікарень. Не повідомляється, куди саме забрали Ентоні.

У соцмережах з'явились фото та відео із місця аварії. На відео видно, як сильно понівечена автівка, у якій титулований боксер сидів позаду водія. Навколо Ентоні ціла гора розбитого скла.



Джошуа потрапив у ДТП / Фото Punch

Відзначимо, що Джошуа поїхав у Нігерію в відпустку.

Що відомо про останній бій Джошуа із Полом?

У ніч із 19-го на 20-те грудня 2025 року Джошуа нарешті повернувся у профі-ринг. До цього Ентоні востаннє боксував у вересні 2024-го, коли був нокаутований Даніелем Дюбуа.

Зустріч закінчилась достроково, коли у шостому раунді Джейк втретє побував у нокдауні. Рефері вирішив завершити поєдинок, сигналізувавши про перемогу Ей Джея нокаутом.

Видання Yahoo Sports повідомило, що за цей бій Джошуа заробив 93 мільйони доларів. Однак британець повинен виплатити із цієї суми 48,6 мільйона доларів у вигляді податків.

Джошуа отримав пропозицію щодо титульного бою?

Промоутер Френк Воррен у коментарі Boxing News 24 розповів, що Джошуа може побитися за титул WBO проти Фабіо Вордлі. Нагадаємо, що Вордлі став новим чемпіоном світу після того, як Олександр Усик відмовився від чемпіонського поясу.

Однак Ентоні ще не дав чіткою відповіді, чи хотів би він розділити один ринг із Вордлі.