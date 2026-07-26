Танець у роздягальні та гучна заява: як Усик підтримав Джошуа та звернувся до Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик емоційно відреагував на дострокову перемогу Ентоні Джошуа над Крістіаном Пренгою. Українець особисто підтримував британця в Джидді та влаштував яскравий перформанс як за лаштунками, так і після бою.

Атмосфера в роздягальні Джошуа перед виходом на ринг була максимально розслабленою завдяки Усику. Поки британцю бинтували руки, український боксер почув трек Go від The Chemical Brothers і повторив вірусний танець із ТікТок. Відео з підписом "До кінця пісні ви маєте втекти" розлетілося соцмережами.

Що Усик сказав після бою Джошуа з Пренгою

Поєдинок змусив публіку похвилюватися, адже Джошуа побував у нокдауні вже в першому раунді. Проте "Ей Джей" зумів повернутися у гру та здобути дострокову перемогу, після чого Усик піднявся на ринг, щоб привітати друга.

Перший раунд – це була перевірка. Це бокс: гарний аперкот – і ось тобі нокдаун. Та Ей Джей повернувся і переміг. Ентоні Джошуа – наступний абсолютний чемпіон,

– заявив Усик в інтерв'ю talkSPORT.

Українець також розкритикував Тайсона Ф'юрі, який напередодні переміг Маріуша Ваха і тепер має зустрітися з Джошуа.

Гей, Жадібне Пузо! Я ж знаю, що ти зараз розкажеш: "Оу-оу, та в тебе кришталева щелепа! Бла-бла-бла". Жадібне Пузо, забирайся! Я буду біля рингу на їхньому поєдинку. Ей Джей переможе та нокаутує його,

– підсумував український боксер.

Це був перший великий бій Джошуа після тривалої паузи та жахливої ДТП у Нігерії наприкінці минулого року, внаслідок якої загинули двоє його тренерів.

Британець здобув перемогу над албанцем нокаутом у другому раунді, хоча поєдинок вийшов надзвичайно напруженим і був близьким до гучної сенсації. Уже в стартовій трихвилинці андердог Пренга двічі відправив Джошуа в нокдаун.

Завдяки цьому успіху Джошуа отримав можливість провести бій проти Ф'юрі, який попередньо запланований на кінець 2026 року.