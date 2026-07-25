Цей бій є своєрідним поверненням "Ей Джея" на ринг після тривалої та трагічної паузи. Минулого року боксер потрапив у важку автомобільну аварію в Нігерії, яка забрала життя двох його тренерів. Свій останній поєдинок Джошуа провів ще у грудні 2025 року, коли нокаутував блогера-боксера Джейка Пола, повідомляє 24 Канал.

Головне про трансляцію та розклад вечора

Початок: Трансляція основного карду стартує о 18:00 за київським часом.

Головна подія: Джошуа та Пренга вийдуть у ринг не раніше 23:50 за Києвом.

Де дивитися в Україні: Офіційним транслятором вечора боксу є стрімінгова платформа DAZN.

Ціна: Бій транслюватиметься за системою Pay-per-view (PPV). Вартість трансляції для українських глядачів становить 887 гривень (купується додатково до основної підписки).

Що відомо про Джошуа та Пренгу

Найвідоміші поєдинки Джошуа, які найбільше запам'яталися українським уболівальникам, пов'язані з двома українськими чемпіонами. У 2017 році на легендарному стадіоні "Вемблі" Джошуа нокаутував Володимира Кличка, після чого той фактично завершив професійну кар'єру. А у 2021 та 2022 роках британець двічі поспіль поступився за очками Олександру Усику.

Наразі професійний рекорд Джошуа становить 29 перемог, із яких 26 нокаутом, та 4 поразки.

Його майбутній суперник Пренга провів 21 поєдинок, здобувши 20 перемог і зазнавши лише однієї поразки. Цікаво, що всі свої перемоги він оформив достроково – нокаутами. Пренга вирізняється значними габаритами та потужною фізичною силою. На офіційному зважуванні перед головним боєм він показав вагу 118,57 кілограма, що майже на 5 кілограмів більше, ніж у Джошуа (113,85 кілограмів).

У лютому 2026 року Пренга переміг технічним нокаутом уже в першому раунді Джо Джонса. Єдиної поразки у професійній кар'єрі він зазнав ще на її початку, у своєму п'ятому поєдинку, коли поступився за очками за підсумками восьмираундового бою.

Усик допоміг із підготовкою

Промоутер Едді Гірн в одному з ефірів заявив, що Джошуа перебуває у найкращій формі за всю свою кар'єру. Відновлення та тренувальний табір британця проходили під керівництвом команди українського боксера Усика.

Цей поєдинок є проміжним для Джошуа на шляху до супербою. Наприкінці 2026 року заплановане його протистояння зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі. До слова, "Циганський король" свій крок назустріч поєдинку вже зробив: 24 липня Ф'юрі переміг технічним нокаутом поляка Маріуша Ваха.

Український слід у андеркарді

Для українських уболівальників шоу у Саудівській Аравії матиме особливий інтерес. У рамках цього ж вечора боксу свій черговий поєдинок проведе український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Наш боксер змагатиметься проти француза Ленні Патрача.