Мадридський Реал готується до наступного матчу проти Сельти в іспанській Ла Лізі. Джуд Беллінгем не зміг завершити тренування "вершкових" перед грою чемпіонату, повідомляє 24 канал із посиланням на Relevo.

Читайте також Реал може втратити зіркового гравця через хронічну травму

Що трапилось із Беллінгемом

Джуд Беллінгем достроково завершив командне тренування мадридців у межах підготовки до матчу проти Сельти. Англійська зірка "вершкових" відчув біль у стегні.

У "Королівському клубі" запевнили, що нічого серйозного з Беллінгемом не трапилось. Проте, якщо у Джуда все-таки буде виявлена травма, він ризикує пропустити декілька матчів, зокрема, проти Барселони – 11 травня.

Окрім Джуда Беллінгема серед травмованих у Реала знаходяться такі гравці, як Антоніо Рюдігер, Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Давід Алаба, Едуардо Камавінга та Ферлан Менді.

До слова. Матч Реал – Сельта відбудеться 4 травня на "Бернабеу". Початок гри о 15:00 за київським часом.

Цікаво, що Реал за 5 турів до кінця чемпіонату Іспанії відстає від Барселони на 4 пункти. Тому "Королівський клуб" немає права на помилку, аби тріумфувати у Ла Лізі.