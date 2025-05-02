Мадридский Реал готовится к следующему матчу против Сельты в испанской Ла Лиге. Джуд Беллингем не смог завершить тренировку "сливочных" перед игрой чемпионата, сообщает 24 канал со ссылкой на Relevo.

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Что случилось с Беллингемом

Джуд Беллингем досрочно завершил командную тренировку мадридцев в рамках подготовки к матчу против Сельты. Английская звезда "сливочных" почувствовал боль в бедре.

В "Королевском клубе" заверили, что ничего серьезного с Беллингемом не случилось. Однако, если у Джуда все-таки будет обнаружена травма, он рискует пропустить несколько матчей, в частности, против Барселоны – 11 мая.

Кроме Джуда Беллингема среди травмированных у Реала находятся такие игроки, как Антонио Рюдигер, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Эдуардо Камавинга и Ферлан Менди.

Кстати, к слову. Матч Реал – Сельта состоится 4 мая на "Бернабеу". Начало игры в 15:00 по киевскому времени.

Интересно, что Реал за 5 туров до конца чемпионата Испании отстает от Барселоны на 4 пункта. Поэтому "Королевский клуб" не имеет права на ошибку, чтобы победить в Ла Лиге.