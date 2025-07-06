Беллінгем отримав подарунок від Боруссії Дортмунд після матчу КЧС

У суботу, 5 липня, у матчі за квиток у півфінал Клубного чемпіонату світу зустрілися Реал та Боруссія Дортмунд. "Королівський клуб" здобув перемогу з рахунком 3:2.

Футболіст Реала Джуд Беллінгем отримав подарунок від свого колишнього клубу. Після матчу його помітили з пакетом Боруссії Дортмунд, пише 24 Канал з посиланням на Marca.

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Подарунок для Джуда

Футболіст провів 67 хвилин гри, однак результативними діями не відзначився. На жаль, його брат Джоб не зміг взяти участь у матчі, а отже побачити братів разом на полі цього разу не вдалося.

До переходу в Реал Беллінгем провів три повні сезони у Боруссії Дортмунд, де став зробив значний внесок в успіхи команди. "Джмелі" не забули заслуг англійця і після гри з Реалом він отримав символічний подарунок. Беллінгема помітили з сувенірним пакунком у кольорах Боруссії Дортмунд, з яким він залишав стадіон після протистояння.

Наразі невідомо, що саме було в пакунку.



Беллінгем з пакетом Боруссії Дортмунд / Фото Marca

Довідка. Джуд Беллінгем був гравцем Боруссії Дортмунд з 2020 року до 2023 року.

Відзначимо, що після закінчення Клубного чемпіонату світу Джуду Беллінгему зроблять операцію, через яку він пропустить початок сезону-2025/2026.

