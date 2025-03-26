Александра Еала – Іга Швьонтек 6:2, 7:5

У середу, 26 березня, відбувся матч між Ігою Швьонтек та Александрою Еалою. Польська тенісистка сенсаційно поступилась філіппінці, яка посідає 140 місце у світовому рейтингу, повідомляє 24 канал.

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Невдача Швьонтек

Александра Еала не злякалась грізної Іги Швьонтек. Ба більше, філіппінська тенісистка розбила другу ракетку світу у першому сеті з рахунком 6:2.

Друга партія видалась дещо складнішою для Еали. Адже статусна суперниця не збиралась програвати та покидати турнір. Проте філіппінка впоралась та здолала Швьонтек з рахунком 7:5.

Статистика матчу. Александра Еала змогла виконати одну подачу навиліт, тоді як Іга Швьонтек зробила три ейси. Однак філіппінська тенісистка припустилась трьох подвійних помилок, а у другої ракетки світу чотири.

У півфіналі WTA 1000 у Маямі Александра Еала зустрінеться з переможницею пари Ема Радукану – Джессіка Пегула. Філліпінка зіграє у наступному матчі завтра 27 березня.

Відеоогляд матчу Еала – Швьонтек: