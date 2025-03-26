Александра Эала – Ига Швьонтек 6:2, 7:5

В среду, 26 марта, состоялся матч между Игой Швьонтек и Александрой Еалой. Польская теннисистка сенсационно уступила филиппинке, которая занимает 140 место в мировом рейтинге, сообщает 24 канал.

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Неудача Швьонтек

Александра Эала не испугалась грозной Иги Швьонтек. Более того, филиппинская теннисистка разбила вторую ракетку мира в первом сете со счетом 6:2.

Вторая партия выдалась несколько сложнее для Эалы. Ведь статусная соперница не собиралась проигрывать и покидать турнир. Однако филиппинка справилась и одолела Швьонтек со счетом 7:5.

Статистика матча. Александра Эала смогла выполнить одну подачу навылет, тогда как Ига Швьонтек сделала три эйса. Однако филиппинская теннисистка допустила три двойных ошибки, а у второй ракетки мира четыре.

В полуфинале WTA 1000 в Майами Александра Эала встретится с победительницей пары Эма Радукану – Джессика Пегула. Филлипинка сыграет в следующем матче завтра 27 марта.

Видеообзор матча Эала – Швьонтек: