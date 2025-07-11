Скандал на пресконференції: зірковий боксер жбурнув жіночу білизну в легенду боксу
- Едгар Берланга під час пресконференції кинув у Де Ла Хойю жіночу білизну та долари, що викликало емоційну перепалку.
- Між боксером і промоутером триває конфлікт, початий ще до бою Берланги з Канело у вересні 2024 року.
Вже 12 липня Едгар Берланга проведе бій проти Шіраза. Напередодні протистояння відбулася пресконференція, яка закінчилася гучним скандалом.
Під час пресконференції боксер і промоутер вступили в суперечку. Все завершилося тим, що Берланга закидав Де Ла Хойю різними предметами, пише 24 Канал з посиланням на The Ring Magazine.
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Суперечка на пресконференції
Берланга спершу жбурнув у Де Ла Хойю жіночу білизну, а потім купюри доларів. Це стало причиною емоційної словесної перепалки між ними.
Між боксером і промоутером вже тривалий час триває конфлікт. Де Ла Хойя різко критикував Берлангу ще до його бою з Канело у вересні 2024 року.
Дивний вчинок Берланги: дивіться відео
Нагадаємо, що нещодавно Олександр Усик і Даніель Дюбуа похизувалися своєю формою напередодні реваншу.