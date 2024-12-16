Після цього бою майбутнє українського боксера залишається невідомим. Ходить чимало чуток – від повернення у крузервейт до завершення кар'єри.

Читайте також Ходить на руках і сидить під водою: Усик розповів про особливості підготовки до реваншу з Ф'юрі

Ще одна гучна битва для Усика

Трішки світла щодо цього пролив Егіс Клімас, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN. Менеджер Олександра Усика заявив, що чинний чемпіон світу за версіями WBA, WBO та WBC може провести черговий реванш проти представника Великої Британії.

За словами функціонера, українець може знову вийти на ринг із володарем пояса IBF Даніелем Дюбуа:

Дюбуа дуже добре виглядав у своєму останньому поєдинку проти Ентоні Джошуа, і зараз він утримує титул IBF. Якщо Усик переможе Ф’юрі, то я думаю, що було б чудово провести реванш із Дюбуа, щоб стати дворазовим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі або єдиним триразовим абсолютним чемпіоном світу в історії боксу. Це було б неймовірно.

Нагадаємо, що "Динаміт" отримав свій чемпіонський титул після відмови Олександра Усика проводити обов'язковий захист пояса IBF. Після цього британець захищав його в битві проти Ей Джея, якого декласував на ринзі, відправивши у три нокдауни, а у п'ятому раунді – вже в нокаут.

До слова. Також ходить багато розмов, що незабаром Даніель Дюбуа може провести поєдинок проти 48-річного Володимира Кличка. Проте наразі команди обох боксерів не підтверджують цю інформацію та очікують на результат реваншу Усик – Ф'юрі.

Зазначимо, що також існує ймовірність, що відбудеться трилогія між Олександром Усиком і "Циганським королем". Проте для цього британець зобов'язаний здобути перемогу в майбутньому реванші.