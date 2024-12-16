Обидва спортсмени вже завершили тренувальні табори та прибули до Саудівської Аравії. Український чемпіон розповів, в яких кондиціях він наразі перебуває, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Читайте також Розклад тижня напередодні битви Усик – Ф'юрі: коли зважування, тренування та пресконференція

Максимальна концентрація на підготовці

За словами Усика, в його підготовці відбулося чимало змін. Він зізнався, що робить та на що здатен за декілька днів до битви.

Ми працюємо. Старанно працюємо щодня. Ми готуємося. Дуже багато в нас з’явилося нового. Ми по 15 хвилин ходимо на руках, дуже багато тренуємося, бігаємо, плаваємо та сидимо під водою практично по десять хвилин уже. Вийшли вже на той рівень, що можемо сидіти під водою під десять хвилин,

– сказав Усик.

Зазначимо, що в реванші на кону стоятимуть три основні чемпіонські пояси, якими володіє українець – WBA WBC та WBO.

Довідка. В Україні офіційним транслятором другої битви Усик – Ф'юрі буде медіасервіс Megogo. На ньому покажуть весь файткард вечора боксу.

Нагадаємо, що в першому поєдинку українець здолав британця роздільним рішенням суддів – 115:112, 113:114, 114:113.