Учасники грандіозного поєдинку вже прилетіли до столиці Саудівської Аравії. Організатори визначилися з розкладом подій тижня, що передуватиме бою, пише 24 Канал з посиланням на DAZN.

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Які події відбудуться перед боєм Усик – Ф'юрі

Під час церемонії урочистого прибуття, яке відбудеться у вівторок, глядачам представлять учасників чемпіонського поєдинку. У якій формі знаходиться кожен із боксерів, можна буде побачити на відкритому тренуванні. Цей захід організують у середу.

На пресконференції Усик та Ф'юрі відповідатимуть на питання представників медіа. Цю подію заплановано на четвер, 19 грудня. Зважування та останню битву поглядів вболівальники побачать у п'ятницю, 20 грудня.

Розклад медіатижня

Вівторок, 17 грудня. Урочисте прибуття – 20:00.

Середа, 18 грудня. Відкрите тренування – 20:00.

Четвер, 19 грудня. Пресконференція – 18:00.

П'ятниця, 20 грудня. Церемонія зважування – 20:00.

Бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком пройде у ніч з суботи 21 грудня на неділю 22 грудня. Боксери вийдуть на ринг у "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді орієнтовно о 00:00 за київським часом.