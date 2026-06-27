"Він малодушний": ексдружина легенди збірної України шокувала зізнанням про Шевченка
Українська рестораторка Маргарита Січкар, яка була дружиною колишнього футболіста київського Динамо Владислава Ващука, дала оцінку Андрію Шевченку. Президенту УАФ може це не сподобатись.
Січкар "пройшлась" по багатьох футболістах. В інтерв'ю Дмитру Гордону на ютуб-каналі "В гостях у Гордона" дісталось й Андрію Шевченку.
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Що сказала Січкар?
Відома рестораторка не була щедрою на компліменти президенту Української асоціації футболу. Січкар поставила під сумнів його людські якості.
Він людина з якою, я б у розвідку не пішла. Знаю неприємні речі, які він робив відносно своїх друзів, скажімо так. Він малодушний, це все показне,
– зазначила Січкар.
Відомо, що Січкар та Владислав Ващук були в офіційному шлюбі з 2009-го по 2012 рік. Однак разом пара була набагато довше.
Що відомо про виступи Ващука та Шевченка?
Разом відомі футболісти грали за Динамо у період з 1994-го по 1999 рік, а також у складі збірної України. У титулованих центрального оборонця та нападника 162 спільні поєдинки.
Спортсмени разом вигравали п’ять титулів чемпіона України та три національні Кубки. Ващук і Шевченко також виходили до 1/4 фіналу чемпіонату світу.