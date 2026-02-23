Паніка та вибухи на стадіоні: у Мексиці зупинили футбольний матч через перестрілку
- У Мексиці зупинили матч жіночого чемпіонату через перестрілку, що стала наслідком ліквідації лідера наркокартелю.
- Інцидент підняв питання безпеки спортивних заходів в країні, яка готується до Кубка світу з футболу 2026 року.
У Мексиці через загрозу життю вболівальників та спортсменів зупинили матч жіночого чемпіонату країни. На околицях стадіону пролунали вибухи.
Перестрілка стала наслідком ліквідації військовими лідера наркокартелю "Нове покоління Холіско" Ель-Менчо. Члени картелю оголосили війну силовикам, пише The Sun.
Що відбулося під час матчу?
Лідер однієї з наймогутніших злочинних організацій у Мексиці був убитий під час масштабної армійської операції у штаті Халіско. Операцію підтримували з використанням розвідданих, зокрема й американських служб.
Того ж дня, коли стало відомо про його загибель, у низці штатів Мексики почалися напади, підпали автомобілів, блокування доріг і постріли, що спричинило серйозні проблеми безпеки навіть у регіонах далеко від місця операції, пише The Guardian.
Поряд із матчем між Некаксою та Керетаро, частина інших футбольних поєдинів були скасовані або перенесені через загрозу безпеки.
Паніка на стадіоні і наслідки для спорту
На матчі жіночої Ліги, що проходив на "Estadio Victoria" в штаті Агуаскальєнтес, гравці та персонал залишили поле в паніці після того, як почули звуки, схожі на постріли чи вибухи поблизу. Стрімка реакція публіки змусила тимчасово призупинити гру. Після довгої паузи матч все ж було поновлено.
Інцидент викликав серйозні питання щодо безпеки спортивних заходів у Мексиці, особливо в світлі підготовки до Кубка світу з футболу 2026, яку країна приймає разом зі США і Канадою.
Що відомо про Чемпіонат світу з футболу у 2026 році?
Турнір пройде влітку 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Це буде перший Мундіаль, в якому візьмуть участь 48 збірних.
Наразі відомі вже 42 команди, які напряму пробились на ЧС. Ще шість збірних потраплять на турнір через плей-оф. Цим варіантом може скористатися й Україна, яка гратиме стикові матчі у березні.
В разі проходу шведів у фіналі плей-оф наша збірна битиметься за путівку на Мундіаль проти переможця пари Польща – Албанія. Ця гра має відбутися 31 березня також номінально "вдома".
- Україна лише один раз брала участь у чемпіонаті світу в історії. У 2006 році підопічні Олега Блохіна сенсаційно дійшли до чвертьфіналу змагання.