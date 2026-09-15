Господарі поки перебувають у зоні вильоту та не знають смаку перемог у чемпіонаті. Натомість команда Жозе Моурінью набрала 12 очок і залишається серед головних претендентів на вершину таблиці, передає 24 Канал.

Ельче спробує зупинити мадридську атаку

Ельче підходить до матчу на 19-й позиції. Після п'яти турів команда має лише два очки, здобуті завдяки нічиїм із Депортиво та Атлетиком – обидва матчі завершилися з рахунком 1:1.

В інших поєдинках команда поступилася Барселоні (0:5), Расінгу (2:3) та Реал Сосьєдаду (2:3). Таким чином, за п'ять турів Ельче пропустив уже 13 голів, що є серйозною проблемою перед зустріччю з одним із найпотужніших нападів чемпіонату.

Водночас господарі не мають суттєвих кадрових втрат, тож тренерський штаб зможе розраховувати практично на основний склад. Ельче доведеться максимально компактно діяти в обороні та не дозволяти Реалу швидко відкрити рахунок.

Особливий інтерес викликає той факт, що минулої осені Ельче вже зумів відібрати очки у мадридців на власному полі. Тоді команди зіграли внічию 2:2.

Реал має забути про осічку з Бетісом

Мадридці після п'яти турів посідають друге місце, маючи 12 очок та різницю голів +10. Реал обіграв Еспаньйол (2:1), Реал Сосьєдад (4:1), Малагу (4:0) та Райо Вальєкано (4:1), поступившись лише Бетісу – 0:1.

Кадрова ситуація у гостей не ідеальна. Родріго вибув через важку травму коліна, Ферлан Менді також перебуває в лазареті, а участь Едера Мілітао залишається під питанням. Водночас глибина складу Реала дозволяє компенсувати ці втрати.

Очевидно, що мадридці спробують із перших хвилин заволодіти ініціативою. За статистикою очних зустрічей перевага також на боці Реала: у 55 матчах він переміг 36 разів, тоді як Ельче здобув лише шість перемог, ще 13 поєдинків завершилися внічию. Загальна різниця голів – 142:53 на користь мадридців.

Поєдинок 6-го туру Ла Ліги відбудеться 15 вересня. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.