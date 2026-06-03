"Починає дратувати": зіркова стрибунка не стримала емоцій після поразки від Магучіх

Австралійська стрибунка у висоту Елеанора Паттерсон після другого місця на етапі Діамантової ліги зізналася, що починає відчувати роздратування через нездатність подолати висоту 1,94 метра. У змаганнях вона поступилася лише українській легкоатлетці Ярославі Магучіх.

Тридцятирічна спортсменка зазначила, що результат залишив у неї суперечливі відчуття. Паттерсон задоволена тим, що потрапила на подіум, проте розраховувала на кращий результат, особливо після впевненої спроби на висоті 1,97 метра, йдеться у документі Діамантової ліги.

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Що сказала Паттерсон про свої результати?

Австралійська спортсменка прокоментувала свій срібний фініш та висловила незадоволення власним результатом.

Я відчуваю змішані емоції після змагань. Я задоволена другим місцем, але мене починає дратувати, що я постійно стрибаю 1,94 метра. Це трохи неприємно, тому що я знаю, що можу на більше,

– зазначила австралійка.

Легкоатлетка також пояснила, що на її виступ міг вплинути напружений графік подорожей. Останнім часом вона брала участь у змаганнях у Китаї, поверталася до Австралії для оформлення італійської візи, а згодом вирушила на старт у Рабаті.

Попри втому від перельотів, Паттерсон переконана, що перебуває у хорошій формі та здатна демонструвати вищі результати. Водночас вона визнала, що останніми тижнями була змушена пропустити частину технічних тренувань через проблеми з обома стопами.

Як виступила Магучіх на Діамантовій лізі у Рабаті?

Магучіх перемогла на третьому етапі Діамантової ліги в марокканському Рабат, вдало розпочавши літній сезон. Після того як перемога була забезпечена, спортсменка спробувала підкорити висоту 2,00 метра, але дві спроби виявилися невдалими. Заключний стрибок вона перенесла на 2,02 метра, однак і цього разу планка залишилася неподоланою. Ця перемога стала для Магучіх уже п'ятою поспіль у сезоні 2026 року.

Ще одна представниця України, Юлія Левченко, яка тріумфувала на попередньому етапі в Сямень, цього разу завершила змагання на четвертій позиції, залишившись за крок від призової трійки.