У мережу злили відео інтимного характеру. На ньому зображені турецькі арбітри Орхан Ердемір та Еліф Караарслан.
Читайте також Футболіст в АПЛ відзначився найбільш кумедною симуляцією: відео клоунади у матчі Тоттенхема
Секс-скандал у Туреччині
Через злитий відеоматеріал 61-річнго інспектора відсторонили від роботи на 45 днів, а 24-річну суддю – на 90.
Однак після закінчення терміну дискваліфікації вони не зможуть повернутися до суддівської роботи, адже регламент передбачає повне анулювання ліцензій тим, хто отримав відсторонення на 45 днів і більше.
Ердемір та Караарслан намагалися оскаржити рішення щодо своєї дискваліфікації, проте арбітражна рада відхилила їхні апеляції.