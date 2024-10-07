У мережу злили відео інтимного характеру. На ньому зображені турецькі арбітри Орхан Ердемір та Еліф Караарслан.

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Секс-скандал у Туреччині

Через злитий відеоматеріал 61-річнго інспектора відсторонили від роботи на 45 днів, а 24-річну суддю – на 90.

Однак після закінчення терміну дискваліфікації вони не зможуть повернутися до суддівської роботи, адже регламент передбачає повне анулювання ліцензій тим, хто отримав відсторонення на 45 днів і більше.

Ердемір та Караарслан намагалися оскаржити рішення щодо своєї дискваліфікації, проте арбітражна рада відхилила їхні апеляції.