В чемпіонаті Англії 2024-2025 підійшов до завершення 7 тур. Останнім був відіграний матч у Брайтоні, де місцева команда приймала Тоттенхем, повідомляє 24 Канал.

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Клоунада Брайтона

Перший тайм залишився за лондонцями, які двічі вразили ворота господарів. Втім особливо веселим видався момент між голами "шпор" на 26 хвилині.

У карному майданчику Брайтона зіштовхнулись захисник Жоель Велтман та хавбек Тоттенхема Джеймс Меддісон. Другий впав на газон, що обурило голандця.

Жоель вирішив самотужки підняти Меддісона, після чого зробив вигляд, що суперник вдарив його в груди. У спробі заробити картку для Джеймса футболіст Брайтона впав та почав вдавати біль. Проте суддя не повівся на таку дотепну симуляцію.

Відео симуляції Велтмана:

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До слова, матч запам'ятався також ефектним камбеком Брайтона. Після двох пропущених м'ячів до перерви господарі забили тричі на старті другого тайму та довели гру до перемоги.

Перемога дозволила Брайтон обійти у таблиці Тоттенхем та піднятися на шосту сходинку. Відставання від лідера Ліверпуля становить шість очок. "Шпори" ж наразі йдуть восьмими, у двох балах позаду Брайтона.