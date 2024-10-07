Минулими вихідними в АПЛ пройшли матчі 7 туру сезону 2024-2025. Один з найбільш результативних матчів відбувся між Манчестер Сіті та Фулхемом, повідомляє 24 Канал.

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Футбольна естетика від Фулхема

Підопічні Гвардіоли були явними фаворитами. Проте лондонському клубу вдалось дати бій чемпіону та відзначитись ефектним голом у першому таймі.

На 26 хвилині Андреас Перейра відкрив рахунок, проте левова заслуга у цьому м'ячі належить Раулю Хіменесу. Мексиканець у непростій ситуації в чужому майданчику примудрився красиво віддати п'ятою на партнера по команді.

Відео асисту Хіменеса:

Втім цей гол так і не допоміг Фулхему здобути очки у зустрічі. Після нього МанСіті забив тричі, а гол Муніза перед фінальним свистком дозволив "дачникам" лише скоротити відставання.

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Втрата очок не дозволила Фулхему втриматися в очковій зоні, на міжнародну паузу команда Марку Сілви пішла на восьмій сходинці. У свою чергу Манчестер Сіті йде другим, відстаючи від лідера Ліверпуля на один бал.