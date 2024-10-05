Під час матчу між Престоном та Блекберном у Чемпіоншипі нападник "лешиків" вкусив суперника. Про цей інцидент та своє рішення повідомила Футбольна асоціація Англії.

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Покарання для Мілутіна Осмаїча

Дисциплінарний комітет Англійської футбольної асоціації прийняв рішення дискваліфікувати чорногорського гравця Престона. Термін покарання вісім матчів, а також він повинен оплатити штраф у розмірі 15 тисяч фунтів стерлінгів.

Зазначимо, що постраждалий футболіст Блекберна отримав вилучення. Він намагався довести головному рефері факт укусу, але у відповідь отримав пряму червону картку.

Цікаво. У 2013 році Луїс Суарес, під час виступів у Ліверпулі, укусив захисника Челсі Браніслава Івановича. Уругвайський нападник отримав 10 матчів дискваліфікації.

Відео дивного вчинку Осмаїча:

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Чорногорський нападник Мілутін Осмаїч є основним гравцем та лідером Престона. У нинішній кампанії форвард має у своєму активі 5 забитих м'ячів.