Головний тренер "Ле Діаблес" Домініко Тедеско розповів, що ключові гравці команди не зіграють у матчах збірної. Кевін де Брюйне та Ромелу Лукаку вирішили не брати участь у Лізі націй у зв'язку з великою кількістю навантажень.

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Причина такого рішення футболістів

Зі слів Тедеско, Кевін де Брюйне попросив його не грати у Лізі націй через це його не буде у листопаді. Головний тренер віднісся до цього з розумінням через те, що у зіркових гравців складний календар та велике навантаження.

Результати. Збірна Бельгії у вересневих матчах зустрічалась з Ізраїлем та Францією. У першій грі підопічні Домініко Тедеско здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1, однак проти "Ле Бле" поступились 2:0.

Домініко Тедеско відзначив, що тепер футболісти будуть грати по 70 матчів у сезоні у зв'язку з введенням нового турніру, а саме клубного чемпіонату світу. Однак, він сказав, що Де Брюйне повідомив про повернення у збірну на відбір до Мундіалю 2026 року.

Схожа ситуація у Лукаку. Він попросив більше часу на тренування з Наполі. Йому потрібен час, щоб домогтися прогресу,

– цитує Тедеско Voetbalkrant.

Заявка збірної Бельгії на Лігу націй / Фото Belgian Red Devils

У жовтневих матчах Ліги націй бельгійці зіграють 10 жовтня проти італійців, а за три дні спробують взяти реванш зі збірною Франції. Час проведення обох поєдинків – 21:45 за київським часом.