"Жахливе і страшне життя": Світоліна розповіла світу правду про ситуацію в Україні
- Еліна Світоліна використовує міжнародні змагання, щоб привернути увагу до ситуації в Україні та підтримує співвітчизників через різні ініціативи.
- На Australian Open Світоліна дійшла до півфіналу, перемігши кількох сильних суперниць, включаючи двох росіянок і третю ракетку світу Коко Гофф.
Еліна Світоліна, як і більшість українських спортсменів, використовує участь у міжнародних змаганнях для донесення меседжів про Україну. Після півфіналу Australian Open тенісистка нагадала про те, що відбувається на її Батьківщині.
Світоліна згадала про страждання співвітчизників, спричинені російсько-українською війною, під час пресконференції, оприлюдненій на ютуб-каналі Australian Open. А також розповіла, як зв'язок з людьми вдома допомагає їх досягати більшого.
Що сказала Світоліна про Україну?
Еліна заявила, що люди в Україні живуть справді жахливим і страшним життям. На цьому тлі їй немає на що скаржитися через поразки у спорті.
Прокидаючись зранку, Світоліна читає жахливі новини з рідної країни. Але те, що українці дивляться її матчі та пишуть позитивні коментарі, дає їй заряд емоцій.
Тенісистка також розповіла про те, як підтримує зв'язок з людьми в Україні та допомагає їм долати труднощі.
Я змогла надіслати невеликі меседжі Україні. Я намагаюся робити те, що в моїх силах, для них. Це може бути через мій фонд або через платформи для збору коштів, різними способами. Але для мене це важливо, бо коли я повертаюся до України, то бачу, що люди справді застрягли в рутині. Це похмурі, сірі дні з великою кількістю негативу. Спорт в Україні справді об’єднує нас як народ. Думаю, що це дуже потрібно нашій країні,
– сказала півфіналістка Australian Open.
Як Світоліна виступила на Australian Open?
- Еліна провела дуже сильний турнір, вперше за свою кар'єру дійшовши в Австралії до півфіналу, та ще й не програвши дорогою жодного сету.
- Українка послідовно вибила двох представниць Росії у "нейтральному" статусі, а також обіграла третю ракетку світу Коко Гофф.
- Нездоланним бар'єром виявилася лідерка світового рейтингу Аріна Соболенко.
- За підрахунками порталу Live-Tennis, вже наступного тижня Світоліна повернеться до топ-10 у світі.