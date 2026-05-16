Світоліна – Гофф: де та коли дивитися фінал турніру WTA 1000 в Римі
- Фінал турніру WTA 1000 між Еліною Світоліною та Коко Гофф відбудеться 16 травня о 18:00 за київським часом.
- Матч транслюватиметься в Україні на платформі Setanta Sports та каналі Setanta Sports Premium.
Еліна Світоліна зіграє за титул престижного турніру WTA 1000 проти американки Коко Гофф 16 травня. Українка побореться за свій перший за 8 років тріумф на "тисячнику" у Римі – матч покажуть в Україні у прямому ефірі.
Після блискучого проходу до фіналу Світоліна отримала шанс знову написати історію українського тенісу. Її суперницею буде четверта ракету світу, а поєдинок обіцяє стати головною спортивною подією вечора, передає 24 Канал.
Дивіться також Світоліна зірвала великий куш за вихід у фінал та може подвоїти гонорар
Коли відбудеться матч Світоліна – Гофф?
Фінал турніру WTA 1000 у Римі пройде у суботу, 16 травня. Початок зустрічі запланований не раніше 18:00 за київським часом.
Еліна Світоліна перемагала на цьому турнірі у 2017 та 2018 роках.
На сьогодні українська тенісистка та Коко Гофф провели між собою 5 очних зустрічей. Еліна має три перемоги. Вона здолала Гофф в обох зустрічах поточного сезону: на хардових кортах Australian Open та Дубая.
Де дивитися фінал в Україні?
Українські вболівальники зможуть безкоштовно переглянути матч у прямому ефірі на платформі Setanta Sports, яка транслює турнір в Україні. Також доступний перегляд через канал Setanta Sports Premium.