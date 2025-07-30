Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, що мріє більше часу проводити на Батьківщині. Саме тому тенісистка ухвалила важливе рішення.

Перша ракетка України Еліна Світоліна придбала квартиру в одному з найвищих хмарочосів Києва. Вона зізналася, що давно про це мріяла, пише 24 Канал з посиланням на NV.ua.

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Світоліна купила квартиру у Києві

Тенісистка розповіла, що завжди думає на кілька кроків уперед.

Є бажання більше часу перебувати в Україні, коли вже завершу професійну кар'єру. Давно хотіла знайти тут затишне місце. Дуже рада, що придбала квартиру в Києві. Коли я сюди зайшла, відразу зрозуміла, що це може бути моїм місцем,

– сказала Світоліна.

Зокрема вона поділилася, чи нервує Гаель, коли Еліна їде до України.

"Це не дивно, адже новини, які переважно показують у Франції про Україну, дуже песимістичні. Загалом, він відреагував нормально. Чоловік знає, що Україна – моє місце сили, де я черпаю енергію від людей, друзів, держави.

Хочу, щоб ми з родиною приїжджали до Києва, показати донечці столицю та місце, де я народилася, виросла. З часом це точно відбудеться", – додала Еліна Світоліна.

Нагадаємо, що нещодавно тенісистка провела тренування для дітей з тимчасово окупованих територій України.