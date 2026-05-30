Світоліна та Костюк підтримали Олійникову в її позиції щодо росіян і білорусів у тенісі

Українські тенісистки нині беруть участь у Ролан Гаррос у Парижі. Серед них – Марта Костюк, Еліна Світоліна та Олександра Олійникова. Після своїх виступів Олійникова робить гучні заяви щодо "нейтральних" спортсменів на турнірі.

У відповідь Костюк і Світоліна поділилися своїми думками про Олійникову та висловили їй підтримку. 24 Канал розповість, як саме це відбулося.

Як Костюк підтримала Олійникову?

Костюк зазначила на ютуб-каналі Roland-Garros, що повністю погоджується з позицією Олійникової та підтримує її прагнення відкрито говорити про проблему.

Я повністю згодна з усім, що вона говорить. Я сама робила це на початку війни. Просто в якийсь момент відчула, що зробила все, що могла. Якщо завдяки своїй позиції та відкритості вона зможе досягти якогось результату – я тільки "за",

– сказала Костюк.

За словами тенісистки, вона витратила понад півтора року на боротьбу з цим питанням, що вимагало значних емоційних ресурсів.

Також Костюк відзначила здатність Олійникової відокремлювати спортивну складову від війни.

Коли вона сказала: "На корті мене це взагалі не турбує, я думаю лише про теніс", я подумала: "Вау, вітаю". Бо тоді я так не могла. Я не могла це розділити. А вона може – і це справді дуже вражає,

– додала українка.

Що Світоліна сказала про Олійникову?

Своєю чергою Світоліна також підтримала позицію Олійникової на ютуб-каналі Tennis Actu TV, наголосивши на важливості відкритого висловлення власної думки.

Я підтримую Олександру. Вона дуже відверта у своїх висловлюваннях. Для нас, гравців, які вже багато років живуть із цими проблемами, це вже певною мірою звична реальність. Але вона нова гравчиня, має сильну позицію і хоче донести свій меседж зараз, бо раніше не мала такої можливості,

– сказала Світоліна.

Тенісистка підкреслила, що тема війни залишається надзвичайно болючою для українців.

Не секрет, що Україна досі перебуває під потужними атаками, і для нас це дуже чутлива тема. Те, що ми не говоримо про це постійно, не означає, що це нас не зачіпає або що нам не важко. Тому я її підтримую,

– підсумувала Світоліна.

Яка позиція у Олександри Олійникової?

На турнірі в Клуж-Напоці Олійникова відмовилася потиснути руку угорській тенісистці Анні Бондар через її участь у пропагандистських турнірах у Росії. Вона розкритикувала гравців, які беруть участь у змаганнях, спонсорованих російським "Газпромом", порівнявши це з грою в нацистській Німеччині для гестапо, зокрема згадуючи Діану Шнайдер.