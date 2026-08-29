Українські вболівальники вірять, що саме у Нью-Йорку ми нарешті побачимо фінал за участі нашої співвітчизниці, а ще краще – вітатимемо її з трофеєм. Враховуючи, який сезон проводять Еліна Світоліна та Марта Костюк, ці мрії цілком можуть втілитися у реальність, пише 24 Канал.

Жереб для українок на US Open

Загалом в основній сітці жіночого одиночного розряду ми будемо мати сімох представниць. Жеребування відбулося за кілька днів до старту турніру.

Еліна Світоліна зіграє з аргентинкою Соланою Сьєррою. Потенційна опонентка у другому колі – або австралійка Джойнт, або "нейтральна" Самсонова.

Марта Костюк розпочне з кваліфаєркою, ім'я якої визначиться пізніше. У другому матчі шлях Марти може перетнутися з володаркою wild card, тріумфаторкою US Open 2017 року Слоун Стівенс.

Дарії Снігур доведеться грати з "нейтральною" Діаною Шнайдер. Олександра Олійникова стартує проти американки Різ Брантмаєр. Юлія Стародубцева перевірить сили німкені Елли Зайдель. А Даяна Ястремська і Ангеліна Калініна, як і Костюк, дізнаються суперницю після завершення кваліфікаційних матчів.

Як виступали українки на US Open

Для Марти Костюк Відкритий чемпіонат США поки є найменш успішним серед турнірів Великого Шолому – але це пов'язано з тим, якого прогресу українка досягла цьогоріч. Минулого вересня на кортах центра "Флашинг Медоуз" вона дійшла до четвертого кола.

Що ж до Еліни Світоліної, то пік її виступів у Нью-Йорку припав на 2019 рік. Тоді 5-та сіяна дісталася півфіналу, де поступилася великій Серені Вільямс. Американка, до речі, тоді не змогла взяти титул – програла Б'янці Андреєску з Канади.

Минулорічний US Open Світоліна воліла б забути: там вона залишила змагання вже у першому колі, сенсаційно поступившись у першому ж матчі Анні Бондар з Угорщини.