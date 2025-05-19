Світоліна закріпилась у топ-15: як виглядає оновлений рейтинг WTA

Минулого тижня відбувся престижний турнір WTA 1000 у Римі. За підсумками "тисячника" Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг організації.

Серед українок найкращий результат на турнірі показала Еліна Світоліна та дійшла чвертьфіналу. За нею йде Марта Костюк, яка зупинилась на стадії 1/8 фіналу, повідомляє 24 канал.

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Які місця в українок

Еліна Світоліна після виходу у чвертьфінал "тисячника" у Римі покращила свої позиції. Перша ракетка України посідає 13 місце в оновленому рейтингу WTA.

Марта Костюк після певного регресу почала набирати бали та підійматись угору. Українська тенісистка після WTA 1000 у Римі перемістилась з 27 на 26 сходинку у рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

Перше місце у рейтингу залишається за "нейтральною" білорускою Аріною Сабалєнка. Друга сходинка за Коко Гофф, яка вийшла у фінал турніру, а третю позицію Джессіка Пегула.

Переможниця турніру у Римі Жасмін Паоліні стала четвертою. Експерша ракетка світу Іга Швьонтек закриває п'ятірку найкращих тенісисток світу в рейтингу від WTA.

Оновлений рейтинг WTA:

1. Аріна Сабалєнка (-) – 10683

2. Коко Гофф (США) – 6863

3 Джессіка Пегула (США) – 6243

4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5865

5. Іга Швьонтек (Польща) – 5838

6. Мірра Андрєєва (-) – 4986

7. Медісон Кіз (США) – 4674

8. Чжен Ціньвень (Китай) – 4368

9. Емма Наварро (США) – 3831

10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3641

…

13. Еліна Світоліна (Україна) – 2905;

26. Марта Костюк (Україна) – 1796;

48. Даяна Ястремська (Україна) – 1159;

83. Ангеліна Калініна (Україна) – 813;

87. Юлія Стародубцева (Україна) – 804;

151. Дар'я Снігур (Україна) – 485;

230. Анастасія Соболєва (Україна) – 310

Нагадаємо, що раніше Еліна Світоліна знялась з турніру WTA 500, який відбудеться у французькому Стразбурзі.