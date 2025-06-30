Світоліна розібралась з "нейтральною" тенісисткою у другому колі Вімблдону-2025

Вімблдон-2025 у Великий Британії набирає шалених обертів. У другому колі престижного турніру Еліна Світоліна зустрілась з Олександрою Соснович.

Олександра Соснович – Еліна Світоліна 0:2 (2:6, 4:6)

Перша ракетка України вчетверте у кар'єрі зустрілась з "нейтральною" тенісисткою з Білорусі. До цього загальний рахунок в очних протистояннях був на користь Еліни – 2:1, повідомляє 24 канал.

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Як Світоліна перемогла Соснович

У першому сеті Еліна Світоліна спокійно перемогла Олександру Соснович. Перша ракетка України закрила партію з рахунком 6:2, не залишивши жодного шансу "нейтральній" суперниці.

Другий сет був складніший для Еліни Світоліної. Українська тенісистка вигравала походу партії вигравала 4:2, але все ж упустила перевагу у два гейми, а білоруска впритул наблизилась до неї.

Проте це не збільшило шансів на перемогу "нейтральній" тенісистці. Еліна Світоліна зібралась з силами та здобула перемогу у другому сеті – 6:4. Перша ракетка України крокує у наступне коло турніру.

Статистика. Еліна Світоліна за матч виконала 1 ейс та припустилась 4 подвійних помилок. Олександра Соснович зробила 3 подачі навиліт та 3 подвійні помилки.

У третьому колі турніру Еліна Світоліна зіграє проти Елізе Мертенс. Дату проведення та час початку матчу повідомлять пізніше.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогла Анну Бондар на старті Вімблдону-2025. Українська тенісистка знищила суперницю з Угорщини.