Світоліна здолала Швьонтек на турнірі WTA 1000 у Римі – хто стане її суперницею у фіналі

Переможниця римського турніру у 2017 та 2018 роках Еліна Світоліна може повернути собі титул після восьмирічної паузи. У півфіналі вона здолала титуловану суперницю.

Сьома сіяна українська спортсменка зіграла півфінальний матч на турнірі WTA 1000 у Римі. Суперницею Світоліної була третя ракетка світу, триразова чемпіонка Риму Іга Швьонтек. Про це повідомив офіційний сайт WTA.

Як склався півфінал у Римі?

До поєдинку учасниці матчу підійшли зі схожими позиціями, але для Еліни Світоліної цей сезон проходить дещо краще. У лайв-рейтингу за набраними очками виключно з початку календарного 2026 року українка перед матчем йшла на п'ятому місці. У цей час польська спортсменка посідала 10 місце.

У першому сеті матчу вирішальним став сьомий гейм, який українка проводила на своїй подачі за рахунку 3:3. Після напруженої боротьби Світоліна таки вийшла уперед, а потім виграла кінцівку сету – 6:4.

Наступна партія з самого початку пішла під диктування опонентки – 6:2 Швьонтек. Вирішальною була третя партія, яка видалась протилежною другій. Світоліна відіграла усі п'ять берейк-пойнтів суперниці та взяла два гейми на подачі суперниці – 6:2.

Теніс

WTA 1000. Рим (Італія)

Еліна Світоліна (Україна, 7) – Іга Швьонтек (Польща, 3) – 2:1 (6:4, 2:6, 6:2)

Уже вдруге у сезоні у матчах цих тенісисток перемогу здобула саме Еліна Світоліна. Тепер рахунок в історії особистих протистоянь став 4:3 на користь польки.

Момент переможного розіграшу від першої ракетки України:

Під час гри переможниця матчу двічі подала на виліт та припустилась шести подвійних помилок. Наша землячка виграла 55 відсотків очок на своїй подачі, а також шість разів зуміла реалізувати брейк-пойнт.

Що передувало матчу Світоліна - Швьонтек?

Для Еліни це шостий вихід до стадії півфіналу з початку сезону. У січні вона тріумфувала на турнірі WTA 250 в Окленді.

Згодом Світоліна ставала фіналісткою змагань у Дубаї та зупинялась у півфіналах під час виступів на відкритому чемпіонаті Австралії, в американському Індіан-Веллсі та німецькому Штутгарті.

Що далі для Світоліної?

За титул уродженка Одеси зіграє з американкою Коррі Гофф, третьою у світовому рейтингу. Матч відбудеться у суботу, 16 травня. У особистих зустрічах цих двох гравчинь веде спортсмена з України – 3:2.

У лайв-рейтингу WTA Світоліна посідає восьме місце світової класифікації. У випадку завоювання Риму-2026 вона підійметься на сьому сходинку.

Українка не заявлена на турнірах у Страсбурзі (Франція) та Рабаті (Марокко), які пройдуть наступного тижня. Після Риму Еліна візьме участь у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу, який розпочнеться 25 травня.