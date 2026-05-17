Світоліна отримала зворушливе привітання від чоловіка після титулу в Римі

У суботу, 16 травня, українська тенісистка Еліна Світоліна здобула титул на престижному турнірі серії WTA 1000 у Римі. Для неї це був 25-й фінал в одиночному розряді під егідою Жіночої тенісної асоціації.

Французький тенісист Гаель Монфіс емоційно відреагував на перемогу своєї дружини, першої ракетки України. На своїй сторінці в соціальних мережах спортсмен опублікував милий пост.

Дивіться також Щаслива дружина і мама: що відомо про сімейне життя тенісистки Світоліної

Як Монфіс відреагував на перемогу Світоліної?

Монфіс наголосив, що цей успіх став результатом довгих років важкої праці та повернення на колишні вершини світового тенісу.

Вісім років. Вісім років, щоб знову піднятися на вершину Masters 1000. Який сезон, який тиждень, яка гравчиня. Але понад усе, яка жінка. Неймовірна мама для Скай, виняткова спортсменка, душа, не схожа на жодну іншу,

– написав він.

Він також додав, що захоплюється внутрішньою силою своєї дружини, яка щодня надихає його своїм спокоєм та витривалістю. Чоловік закликав Еліну сповна насолодитися цим моментом, адже вона абсолютно заслужила на цей тріумф.

Як Світоліна виступила на WTA 1000 у Римі?

Вона здобула свій ювілейний, 20-й титул у професійній кар'єрі. У напруженому фіналі українка обіграла четверту ракетку світу, американку Коко Гофф, з рахунком 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Еліна втретє тріумфувала в Римі, раніше вона перемагала тут у 2017 та 2018 роках. За інформацією WTA, у 31 рік вона стала найстаршою тенісисткою в історії, якій вдалося виграти щонайменше три титули на одному турнірі рівня WTA 1000, перевершивши рекорд Серени Вільямс.

Що відомо про Монфіса та Світоліну?