Світоліна здивувала вибором іншого виду спорту: де і з ким побувала перша ракетка України
- Еліна Світоліна відвідала матч Української Прем'єр-ліги між Колосом та Металістом 1925 разом із Сергієм Стаховським.
- Матч закінчився нульовою нічиєю, що дозволило Металісту 1925 піднятися на 5 місце в турнірній таблиці, залишивши Колос на 7-му.
Лідерка збірної України з тенісу Еліна Світоліна готується до матчу Кубка Біллі Джин Кінг проти Польщі. У графіку першої ракетки нашої держави знайшовся час для відвідування спортивної події.
Світоліну помітили на одному з матчів Української Прем'єр-ліги з футболу. Як пише "Трибуна", у ВІП-ложі стадіону тенісистка була не одна, а в компанії колеги.
Яку гру відвідала Світоліна?
Тенісистка завітала на поєдинок 22-го туру чемпіонату України між ковалівським Колосом та харківським Металістом 1925, який відбувався на домашній арені клубу з Київщини.
Разом зі Світоліною за матчем стежив колишній тенісист, а нині військовослужбовець Сергій Стаховський.
До України Світоліна приїхала під час перерви у жіночому WTA-турі, пов'язаної з проведенням матчів збірних. 10 – 11 квітня у польському Глівіце відбудеться матчеве протистояння Кубка Біллі Джин Кінг між господарками корту та командою України. Світоліна заявлена на цю зустріч.
Як зіграли Колос та Металіст 1925?
- Як пише сайт УПЛ, у стартовому матчі суботньої програми чемпіонату України Колос та Металіст 1925 не змогли потішити глядачів, включно зі Світоліною та Стаховським, забитими м'ячами.
- Після нульової нічиєї харків'яни піднялися на 5 рядок турнірної таблиці, випередивши Кривбас. Колос залишається 7-им з відставанням від своїх останніх суперників на 2 очки.
- У суботу Динамо зіграє з Карпатами, в неділю центральними матчами стануть протистояння за участі лідерів чемпіонату: Кривбас проти ЛНЗ, Шахтар проти Руха.
- 22-ий тур завершиться у понеділок зустріччю Епіцентра та Кудрівки.