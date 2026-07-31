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Sport News 24 Теніс Світоліна переможно розпочала підготовку до US Open: постраждала колишня росіянка
31 липня, 08:45
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Світоліна переможно розпочала підготовку до US Open: постраждала колишня росіянка

Олександр Щербатих

Перша ракетка України з тенісу Еліна Світоліна провела стартовий поєдинок на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні. Її вдалось пробитись до чвертьфіналу.

Еліна Світоліна сіяна на турнірі під другим номером, тож розпочинала свій шлях змагальною сіткою одразу з другого кола. Про перебіг та результат її матчу розповідає 24 Канал

Як зіграла українка 

Для Еліни цей матч став першим з Вімблдонського турніру, де вона поступилась іншій українці Дар’ї Снігур. 

Проти Кудерметової, яка зараз представляє Узбекистан, Світоліна грала вперше. 

Еліна Світоліна (Україна) – Поліна Кудерметова (Узбекистан) – 2:0 (7:6, 6:4) 

Зі старту матчу обидві тенісистки діяли не надто вдало під час розіграшів власних подач. Обидві мали відсоток влучань першим м’ячем дещо більший за 50%. На двох тенісистки припустились 12 подвійних помилок за першу партію. 

Ближчою до її виграшу тривалий час була Кудерметова, яка двічі виходила подавати на партію, а одного разу навіть мала сет-бол. Світоліна відігралась та перемогла на тайбрейку – 7:6. 

У другому сеті обидві спортсменки продовжили припускатись великої кількості помилок, але українці вдалось здобути вирішальний брейк – 6:4. 

Огляд матчу Еліни Світоліної: дивіться відео 

У чвертьфіналі Світоліна зіграє з філіппінкою Олександрою Еала, якій поступалась у червні у Берліні. Матч відбудеться у ніч проти 1 серпня за часом Києва. 

Чому турнір у Вашингтоні важливий 

Це перші з чотирьох змагань американської хардової серії для Світоліної. Минулого разу на цьому покритті Еліна грала ще у березні, у Маямі. 

Після розминки у Вашингтоні вона стане учасницею більших турнірів – двох WTA 1000 у Торонто (Канада) та Цинциннаті (США), а також US Open – завершального Grand Slam сезону.

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