Світоліна переможно розпочала підготовку до US Open: постраждала колишня росіянка

Перша ракетка України з тенісу Еліна Світоліна провела стартовий поєдинок на турнірі серії WTA 500 у Вашингтоні. Її вдалось пробитись до чвертьфіналу.

Еліна Світоліна сіяна на турнірі під другим номером, тож розпочинала свій шлях змагальною сіткою одразу з другого кола. Про перебіг та результат її матчу розповідає 24 Канал.

Як зіграла українка

Для Еліни цей матч став першим з Вімблдонського турніру, де вона поступилась іншій українці Дар’ї Снігур.

Проти Кудерметової, яка зараз представляє Узбекистан, Світоліна грала вперше.

Еліна Світоліна (Україна) – Поліна Кудерметова (Узбекистан) – 2:0 (7:6, 6:4)

Зі старту матчу обидві тенісистки діяли не надто вдало під час розіграшів власних подач. Обидві мали відсоток влучань першим м’ячем дещо більший за 50%. На двох тенісистки припустились 12 подвійних помилок за першу партію.

Ближчою до її виграшу тривалий час була Кудерметова, яка двічі виходила подавати на партію, а одного разу навіть мала сет-бол. Світоліна відігралась та перемогла на тайбрейку – 7:6.

У другому сеті обидві спортсменки продовжили припускатись великої кількості помилок, але українці вдалось здобути вирішальний брейк – 6:4.

Огляд матчу Еліни Світоліної: дивіться відео

У чвертьфіналі Світоліна зіграє з філіппінкою Олександрою Еала, якій поступалась у червні у Берліні. Матч відбудеться у ніч проти 1 серпня за часом Києва.

Чому турнір у Вашингтоні важливий

Це перші з чотирьох змагань американської хардової серії для Світоліної. Минулого разу на цьому покритті Еліна грала ще у березні, у Маямі.

Після розминки у Вашингтоні вона стане учасницею більших турнірів – двох WTA 1000 у Торонто (Канада) та Цинциннаті (США), а також US Open – завершального Grand Slam сезону.