На шляху до чвертьфіналу Світоліна скористалася відмовою росіянки Анни Калінської за рахунку 6:1, 4:1, а також упевнено обіграла німкеню Єву Лис – 6:3, 6:2. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як пройшла гра Світоліної?

Для 31-річної українки цей чвертьфінал став 90-м у кар'єрі на рівні WTA. У 2026 році це вже шостий вихід Світоліної до цієї стадії. Вперше з "Вімблдона"-2024 вона зіграла чвертьфінал на трав'яному покритті.

Світоліна зазнала поразки з рахунком 3:6, 4:6. Українська тенісистка в обох сетах починала з відставання, зуміла повернутися в гру по ходу, однак цього разу сильнішою виявилася Еала.

У півфіналі турніру в Берліні її суперниця зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою.