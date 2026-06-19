На пути к четвертьфиналу Свитолина воспользовалась отказом россиянки Анны Калинской при счете 6:1, 4:1, а также уверенно обыграла немку Еву Лис – 6:3, 6:2. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как прошел матч Свитолиной?

Для 31-летней украинки этот четвертьфинал стал 90-м в карьере на уровне WTA. В 2026 году это уже шестой выход Свитолиной на эту стадию. Впервые с "Уимблдона"-2024 она сыграла четвертьфинал на травяном покрытии.

Свитолина потерпела поражение со счётом 3:6, 4:6. Украинская теннисистка в обоих сетах начинала с отставания, сумела вернуться в игру по ходу матча, однако на этот раз сильнее оказалась Эала.

В полуфинале турнира в Берлине ее соперница встретится с чешкой Линдой Носковой.