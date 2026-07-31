Элина Свитолина была посеяна на турнире под вторым номером, поэтому начала свой путь по турнирной сетке сразу со второго раунда. О ходе и результате ее матча рассказывает 24 Канал.

Как сыграла украинка

Для Элины этот матч стал первым на Уимблдонском турнире, где она уступила другой украинке Дарье Снигур.

Однако против Кудерметовой, которая сейчас представляет Узбекистан, Свитолина играла впервые.

Элина Свитолина (Украина) – Полина Кудерметова (Узбекистан) – 2:0 (7:6, 6:4)

С самого начала матча обе теннисистки действовали не слишком удачно во время розыгрышей своих подач. У обеих процент попаданий первым мячом был чуть больше 50%. На двоих теннисистки допустили 12 двойных ошибок за первый сет.

Дольше всего к победе в первом сете была близка Кудерметова, которая дважды выходила подавать на сет, а однажды даже имела сет-бол. Свитолина отыгралась и победила на тай-брейке – 7:6.

Во втором сете обе спортсменки продолжали допускать большое количество ошибок, но украинке удалось сделать решающий брейк – 6:4.

Обзор матча Элины Свитолиной: смотрите видео

В четвертьфинале Свитолина сыграет с филиппинкой Александрой Эала, которой уступила в июне в Берлине. Матч состоится в ночь на 1 августа по киевскому времени.

Почему турнир в Вашингтоне важен

Это первое из четырех соревнований американской хардовой серии для Свитолиной. В последний раз на этом покрытии Элина играла еще в марте, в Майами.

После разминки в Вашингтоне она примет участие в более крупных турнирах – двух WTA 1000 в Торонто (Канада) и Цинциннати (США), а также в US Open – заключительном турнире серии Grand Slam этого сезона.