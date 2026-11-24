Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна прокоментувала поведінку "нейтральної" білоруської тенісистки Арини Соболенко у півфіналі WTA Finals-2026. Фіналістка турніру розкрила певні подробиці скандалу.

За словами Світоліної, Соболенко гостро реагувала на присутність наших земляків під час тенісного матчу у Каліфорнії. Слова першої ракетки України передає "Суспільне Спорт".

Що Соболенко говорила про українців

Еліна зазначила, що розібрати слова суперниці не зуміла, але помітила наявність негативних висловлювань щодо українців.

Я не чула, що саме вона казала, але бачила, що їй не подобалися деякі вболівальники – саме з України. Бачила, що це на неї тисне, а мені потрібно було просто сфокусуватися на своїх діях,

– сказала Світоліна.

Зазначимо, що наша землячка перемогла "нейтральну" тенісистку з рахунком 6:3, 3:6, 6:1 та пробилася до фіналу змагань, де поступилася Міррі Андрєєвій.

Які реакції зібрала поведінка Соболенко на WTA Finals-2026

На хамство спортсменки відреагували в Європі. Зокрема, щодо Соболенко висловився європарламентар Гельмут Брандштеттер.

Тенісний оглядач та журналіст Джон Вертгайм пояснив, яке покарання чекатиме на Арину за негідну поведінку.

Колишня лідерка світового тенісу у парному розряді австралійка Ренне Стаббс налаштована ще більш радикально. Вона зазначила, що відсторонення від тенісу пішло б на користь самій Соболенко.