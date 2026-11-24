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По словам Свитолиной, Соболенко резко отреагировала на присутствие наших соотечественников во время теннисного матча в Калифорнии. Слова первой ракетки Украины передает "Суспильне Спорт".

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Что Соболенко говорила об украинцах

Элина отметила, что разобрать слова соперницы не смогла, но заметила наличие негативных высказываний в адрес украинцев.

Я не слышала, что именно она говорила, но видела, что ей не нравились некоторые болельщики – именно из Украины. Видела, что это на нее давит, а мне нужно было просто сосредоточиться на своих действиях– сказала Свитолина.

Отметим, что наша соотечественница победила "нейтральную" теннисистку со счетом 6:3, 3:6, 6:1 и пробилась в финал турнира, где уступила Мирре Андреевой.

Какие реакции вызвало поведение Соболенко на WTA Finals-2026

На хамство спортсменки отреагировали в Европе. В частности, что касается Соболенко, то высказался евродепутат Гельмут Брандштеттер.

Теннисный обозреватель и журналист Джон Вертхайм пояснил, какое наказание ждет Арину за недостойное поведение.

Бывший лидер мирового тенниса в парном разряде австралийка Ренне Стаббс настроена еще более радикально. Она отметила, что отстранение от тенниса пошло бы на пользу самой Соболенко.